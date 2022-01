FALCADE - Il negozio “Roberta” di Falcade ha tagliato il prestigioso traguardo dei quarant’anni di attività. Un record, se si pensa che in gran parte le notizie che riguardano i negozi della fascia montana della nostra provincia sono incentrate a dare la triste sentenza della loro chiusura. Invece il negozio “Roberta”, di abbigliamento tipico ed arredamento casa in stile alpino, ha recentemente tagliato il traguardo degli otto lustri da quando ha aperto i battenti. Quarant’anni nei quali ha continuato a trasformarsi ed ad offrire articoli sempre nuovi che seguivano le esigenze del mercato e i gusti della sua affezionata clientela.

LA SFIDA

Wilma Turrin, originaria di Cordenons in provincia di Pordenone, nel 1981 fonda il negozio nel centro a Falcade, in via Veneto. L’attività nasce, quasi per caso, come racconta la protagonista. Wilma, all’improvviso, si ritrova sola e deve far fronte alle esigenze della famiglia: infatti il marito Adriano Strim, noto professionista e per quattro anni anche sindaco di Falcade, scompare prematuramente per un male incurabile. «Purtroppo con la perdita di mio marito - racconta Turrin - mi sono ritrovata in difficoltà. Ero rimasta sola con quattro figlie: Cristina, Paola, Doris e Roberta dove la più piccola aveva un anno e la più grande otto. Dovevo trovare una soluzione per portare avanti la famiglia ed inoltre avevo la necessità anche di dover essere presente in famiglia». E nacque l’idea. «Così mi venne in mente - prosegue Wilma - che nei locali al piano terra che erano stati liberati dalle Poste avrei potuto realizzare un negozio visto che io abitavo nell’appartamento appena sopra e che il posto era centrale. Una soluzione che mi avrebbe anche dato la possibilità di continuare ad accudire le mie figlie visto che l’appartamento e il negozio erano collegati da una scala interna. Cosa che mi rendeva facile avere sempre il contatto con le mie figlie e questo per me era importante e mi rassicurava».

L’AVVIAMENTO

I primi tempi non sono facili per Wilma, iniziare da zero un’attività commerciale non era semplice e poi doveva vincere una certa timidezza che la frenava. «Devo confessare che all’inizio speravo che nel negozio non entrasse nessuno perché ero tanto timida - racconta -, poi però la necessità mi ha fatto vincere anche questa timidezza. Inoltre essere stata la moglie di Adriano mi ha facilitato anche i rapporti con la gente del posto». «Il negozio in un primo tempo offriva articoli da regalo, profumeria e biancheria in particolare di intimo - prosegue ricordando quel periodo, l’imprenditrice -. Articoli questi che, con il passare degli anni, sono stati sostituiti da altri in quanto il mercato locale non li richiedeva più. Un’altra difficoltà agli inizi fu avere gli indirizzi dei distributori, artigiani, e delle ditte che fornivano gli articoli. Ma poi si è risolto, grazie anche ad un caso fortuito di aver trovato su una rivista che aveva al suo interno vari indirizzi di chi forniva questi articoli. Così abbiamo potuto prendere contatto con queste ditte e siamo riusciti ad avere dei prodotti esclusivi e di marca, sinonimo di qualità: è così che abbiamo iniziato a farci conoscere ed avere una clientela affezionata che ovviamente continua a seguirci e alla quale siamo profondamente grate».

IL CAMBIO GENERAZIONALE

Wilma condurrà l’attività per venticinque anni, prima da sola poi assieme alla figlia Doris, che dal 2006 la sta mandando avanti continuando a trasformarla con articoli sempre più ricercati a seconda dei gusti e delle esigenze di mercato. «Oggi - spiega Doris - il nostro negozio oltre agli articoli da regalo offre una varia gamma di prodotti specialmente di tessuti da arredo incentrato sullo stile di montagna, molto lineare e sobrio che sta riscuotendo molto interesse tra la nostra clientela. Si tratta di turisti delle seconde case, ma anche la gente locale oggi è ritornata a richiedere questi prodotti che propone lo stile di montagna. Infatti c’è un ritorno a riscoprire questo stile che negli anni addietro invece era quasi del tutto scomparso in quanto si tendeva ad arredare le proprie case con un gusto rivolto al moderno». Il segreto del successo è semplice. «Ci avvaliamo di ditte artigiane italiane ed estere che producono questi tessuti di qualità che poi alla fine fanno la differenza - svela Doris -. E questo è il nostro principale biglietto da visita ovvero offrire prodotti di qualità che ci hanno permesso di andare avanti e crescere resistendo anche alle sfide di un mercato globalizzato». Come dire che offrire oggi prodotti di qualità assieme ad una sempre puntuale consulenza sulle caratteristiche del prodotto che si acquista è sempre una politica che paga sempre e questa è la ricetta del negozio “Roberta”.