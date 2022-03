FALCADE - È stato venduto all'asta, ieri mattina, un appartamento di via Marmolada, a Falcade: sono arrivate 38 offerte. E così a Palazzo di Giustizia, a Belluno, c'era la fila all'aula al piano terra dove si svolgono le vendite ad incanto. Talmente tanta gente che, nel rispetto delle norme anti-contagio per evitare assembramenti, la professionista delegata alla vendita su suggerimento del Tribunale si è dovuta trovare uno spazio adeguato per tempo. Per completare la procedura c'è stato quindi il trasloco al centro Giovanni XXIII di Piazza Piloni. E alla fine l'appartamento, che era stato stimato 170mila euro è stato venduto per 264mila euro a rilanci da duemila euro. L'acquirente è un villeggiante che ha acquistato l'immobile come seconda casa.



L'INTERESSE

Questo tipo di aste, dall'avvento della pandemia, non sono casi isolati a Belluno: giusto un mese fa, infatti, a Cortina d'Ampezzo ne è stato venduto un altro al quale hanno partecipato numerosi offerenti. Ma se per Cortina il grande interesse per gli immobili all'asta non fa più notizia, su Falcade non si era mai registrato questa pioggia di offerte. La professionista delegata dell'appartamento di ieri, Mary Artusato è convinta che ci sia «fame di montagna. Sono molte, infatti, le persone che si sono interessate a quest'asta». Oltre alle offerte manuali vi era la possibilità di far arrivare anche quelle telematiche.



LA PRESENTAZIONE

Già scorrendo l'avviso di vendita la proprietà di via Marmolada risultava molto accattivante. L'appartamento si trova in un piccolo condominio, composto da 4 unità immobiliari e costituito da due piani fuori terra, oltre a sottotetto, ed un piano interrato. È stato costruito nel 1991. «La posizione consente di raggiungere facilmente le più importanti località turistiche e le stazioni sciistiche della zona», si legge. In particolare l'immobile dista un chilometro dagli impianti di risalita di Falcade, 18 da quelli di Alleghe, 30 da quelli di Maga Ciapela e 40 da Canazei. Insomma inutile anche scriverlo, ma la sola posizione è un perfetto un pied- à - terre per sciare nell'Agordino e dintorni. Il lotto è composto da un appartamento, disposto su doppio livello al primo piano e sul sottotetto (mansardato), dalla cantina e dal posto auto in una autorimessa doppia al piano interrato. Ma vi è la possibilità anche di parcheggiare all'esterno.



LE DOMANDE

Molte le domande per la casa di Falcade arrivate in forma telematica, una formula che negli ultimi anni si è ritagliata un posto di rilievo come modalità di vendita di immobili. L'asta telematica è una modalità di vendita, applicabile sia alle vendite giudiziarie che private, che prevede l'utilizzo della rete internet per manifestare la propria intenzione di partecipare all'asta. Queste si distinguono da quelle tradizionali per la modalità telematica di partecipazione, che rendono molto più facile a tutti partecipare. Nelle aste telematiche gli utenti possono partecipare alle aste senza essere fisicamente presenti in un dato luogo, superando quindi le barriere dovute alla distanza. Chiunque in possesso quindi di un dispositivo e di una connessione può partecipare quindi alle aste telematiche. Non prevede nessun corrispettivo né per vedere gli immobili né per partecipare all'asta. Le aste telematiche ampliano le possibilità di scelta nell'acquisto di un immobile e la trasparenza nel processo di partecipazione, riducendo anche la pressione psicologica della competizione di simili situazioni.