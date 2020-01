Falciate da una Smart mentre vanno a teatro: una è gravissima

SEREN DEL GRAPPA - Grave incidente stradale nella sera di sabato 4 gennaio davanti alla Sala teatro di Rasai, nel territorio comunale di Seren del Grappa. Sono da poco passate le 20 quando avviene l’impatto, violentissimo. Due donne sono state falciate da una Smart mentre attraversavano, probabilmente proprio allo scopo di raggiungere la struttura in cui ieri sera alle 20,45 era in programma la rappresentazione “Cara Valigia”.

Tutte e due le donne sono state accompagnate all’ospedale di Feltre, una versa in condizioni gravissime e le prossime ore saranno determinanti per stabilire la prognosi e permettere di valutare il quadro clinico in ogni aspetto. Anche l’altra donna è stata comunque accompagnata in ospedale: nonostante, secondo le prime informazioni, verserebbe in condizioni meno gravi rispetto all’altra persona

Sul posto oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Feltre sono giunti anche i carabinieri ai quali toccherà ora il compito di ricostruire come siano andate le cose. Uno dei primi interrogativi a cui gli investigatori dovranno provare a trovare una risposta riguarda il punto in cui le due donne hanno varcato la carreggiata. Si trovavano sulle strisce pedonali? Impossibile stabilirlo a rilievi ancora in corso, (sono terminati solo nella tarda serata) per questa ragione ricostruire la cinetica del sinistro è impossibile. Come prevede la prassi il conducente che si è subito fermato e che di professione fa l’infermiere è stato sottoposto a tutti gli accertamenti per valutare le condizioni psicofisiche.

