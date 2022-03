BORGO VALBELLUNA - Il gruppo Geromin di San Stino di Livenza, (Ve) e la bresciana Valsir si propongono con un progetto forte e ambizioso per la soluzione del tracollo dell'ex-Ceramica Dolomite. Sono convinti di avere la soluzione per risolvere la crisi che ha investito lo stabilimento di Borgo Valbelluna e i suoi 450 dipendenti dopo la sua dismissione da parte della multinazionale Ideal Standard.

L'ITER

Già lo scorso anno, Carlo Geromin aveva avviato da inizio novembre un confronto con l'advisor Sernet spa sulla questione dell'ex-Ceramica Dolomite. Lo scorso 23 febbraio aveva presentato un dettagliato piano industriale ma il tavolo regionale di monitoraggio per la reindustrializzazione del sito produttivo di Valbelluna ha aperto un confronto con l'altra cordata di imprenditori veneti costituita da Banca Finint, Delfin, Pro-Gest e Luigi Rossi Luciani spa. Il 17 marzo il tavolo di monitoraggio riunitosi alla presenza dell'assessore regionale Elena Donazzan e dei rappresentanti di sindacati di categoria, rsu, Confindustria Belluno, Mise, Invitalia oltre all'advisor, non essendo addivenuti ad una conclusione dell'iter di confronto, ha concesso alla cordata di imprenditori veneti una proroga di una settimana riaggiornando la seduta al prossimo 25 marzo. Nel comunicato stampa seguito all'incontro si menziona che sono sopraggiunte condizioni migliorative da una proposta industriale alternativa non meglio specificata. Si tratta del piano industriale riproposto nei primi giorni di marzo dal gruppo Geromin in cordata con Valsir, che ritengono di avere tutti i numeri per rilevare l'ex Ceramica Dolomite sulla base di un piano industriale confermato nonostante uno scenario geopolitico denso di incertezze e criticità, a partire dall'impennata dei costi energetici.

IL PIANO

Il piano steso a quattro mani dai due imprenditori Carlo Geromin e Andrea Niboli, con i rispetti staff, è frutto di una consolidata presenza delle rispettive aziende (Gruppo Geromin e Valsir) sui mercati internazionali nel settore idrotermosanitario, in cui rientra pienamente il business dell'ex-Ceramica Dolomite. Di tutto rispetto due realtà industriali interessate a rilevare il compendio industriale di Valbelluna comprese le maestranze che vi operano: sviluppano un fatturato aggregato che nel 2021 ha superato 1 miliardo e 200 milioni di euro occupando 3.200 dipendenti nei diversi stabilimenti in Italia e all'estero e una solidità finanziaria avvalorata dai rispettivi bilanci.

L'OBIETTIVO

«L'obiettivo della nostra cordata ribadisce Carlo Geromin - è quello di creare un distretto Veneto del settore della ceramica sanitaria capace di affrontare il mercato interno ed internazionale». Un piano che ha come punto di forza, oltre alla profonda conoscenza del settore e della componente industriale, la concreta capacità di poter dotare di una capillare e articolata rete distributiva essenziale per il rilanciato di Ceramica Dolomite, oltre all'apporto di adeguati mezzi finanziari, venendo colmata la gravissima lacuna conseguente all'uscita dal perimetro della multinazionale Ideal Standard. L'ambizioso piano della nuova cordata industriale, sotto il profilo occupazionale, assorbirebbe tutto l'organico di circa 450 addetti, prevedendo una innovativa formula di compartecipazione al capitale dei lavoratori. Resta ferma - a detta dei rappresentanti della nuova cordata industriale - la volontà di rispettare le regole di assegnazione della gara confermando la piena fiducia nei componenti del tavolo istituzionale, confidenti che sapranno valutare ogni valida proposta e tutelare di tutti gli interessi in gioco. La risposta non si saprà che il 25 marzo alla prossima riunione del tavolo di monitoraggio delle Regione Veneto.