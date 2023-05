CESIOMAGGIORE - «Il potenziale dell’esplosivo era micidiale». La conferma sul materiale sequestrato nell’operazione del 18 marzo scorso è arrivata dalle operazioni peritali che si sono svolte ieri in una cava alla ex ferrovia di Nervesa della Battaglia (Tv), con l’assistenza degli artificieri arrivati da Padova e alla presenza dei consulenti delle parti. Procedono spedite le indagini sul caso del materiale esplodente effettuato nei mesi scorsi per il quale sono ancora ai domiciliari i due pensionati cesiolini L.S. 68 anni della frazione di Fianema (avvocato Paolo Serrangeli) e G.D.B., 71 anni di Morzanch (avvocato Manola Lise), accusati di detenzione di materiale micidiale. Dopo le prove di ieri e visto il materiale micidiale si contesta l’articolo più severo della legge sugli esplosivi. Per capirci è peggio che avere cocaina: si rischia da 3 a 12 anni.



IL MAXI-SEQUESTRO

Un chilo di materiale esplodente (ovvero tritolo unito a nitrato di ammonio e nitroglicerina in gel) con capsule detonatori, miccia a lenta combustione era detenuto in casa su una mensola da L.S. Tre chili dello stesso materiale era detenuto da G.D.B., che lo custodiva nel bosco. Si tratta del più grande sequestro nella provincia di Belluno di questo tipo di materiale. L’esplosivo sarebbe, secondo quanto si è appreso, provenienza da lavori stradali del passato, si parla di 40 anni fa nella zona del Fadalto. I due anziani ne erano in possesso, secondo quanto spiegato agli inquirenti, per effettuare dei lavori in giardino e far esplodere delle radici degli alberi.



LA PERIZIA

Ieri nelle operazioni peritali disposte dalla Procura è stato prelevato campione di 200 grammi di tritolo (sequestrato a L.S.) e sperimentata la miccia per verificare se il potenziale micidiale era effettivo. Il primo detonatore non ha funzionato e in quel caso non ci sarebbe stato il reato. Ma il problema era la miccia. Con la seconda prova il detonatore ha funzionato: si è visto una fiammata di una lunghezza di mezzo metro e quindi capace di detonare. È quindi stata provata dalla procura che era effettivo e micidiale. Presenti ieri, oltre agli artificieri, il consulente incaricato dalla Procura e l’avvocato Paolo Serrangeli, per la difesa.



LE PROVE

Le prove sono state raccolte e entro il 20 di maggio sarà depositata la perizia. Si va verso quindi verso la chiusura delle indagini. Si lavora ora sulla pena e si deve valutare la possibilità di concedere dei benefici visto che sono stati tutti molto collaborativi. Un secondo e ultimo esperimento giudiziale sul materiale sequestrato all’altro indagato (G.D.B.) è fissato per il 9 maggio, quando sarà fatta detonare anche l’ogiva da mezzo metro sequestrata. In seguito verrà distrutto tutto il materiale squestrato.



GLI INDAGATI

L’avvocato Serrangeli ha sempre sostenuto la buona fede del suo assistito: una persona incensurata, cavaliere del lavoro. Parlando al bar aveva chiesto all’altro anziano un suggerimento un piacere per fare quei lavori in giardino. Il difensore ha già trasmesso richiesta di patteggiamento con sospensione della pena. Diversa la posizione di G.D.B. che aveva la parte il grosso del materiale sequestrato.

