Pallonate, spinte e insulti all'arbitro: 10 giornate di squalifica al mister

Dieci, cifra tonda. Su Paul De Podestà è piombata la squalifica più attesa e prevedibile:, e a corredo la vittoria a tavolino per lo Schiara sul suo Auronzo per 3-0. Tanto è costata al mister dei cadorini l’esplosione dial 85’ di Auronzo-Schiara di domenica scorsa, tale da spingere il direttore di gara a sospendere il match a 5’ dalla fine. Quattro giornate per “averlo colpito con una pallonata”, quattro per “averlo spinto con il proprio corpo verso il recinto del campo” e due “per le reiterate ingiurie”...