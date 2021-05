Esplosione in casa causata da una bombola: gravissima una badante di 54 anni e un'anziana di 98

SOVRAMONTE - Esplosione a Sorriva di Sovramonte all'interno di una abitazione, alle 9 di questa mattina, giovedì 6 maggio. La deflagrazione è avvenuta in un prefabbricato di via Sorriva, al civico 158, ora completamente inagibile. A provocare lo scoppio probabilmente una fuga di gas, forse da una bombola. Un botto tremendo che ha spaventato i residenti della frazione che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e il personale sanitario del Suem, insieme ai carabinieri di Lamon.



Esplosione, due donne ferite

Tre persone sono rimaste coinvolte nella deflagrazione, una donna ustionata in modo grave è stata trasportata con l'elicottero del Suem al reparto Grandi ustionati dell'ospedale di Padova. Si tratta di una badante rumena di 54 anni, C.S., ricoverata con gravi ustioni e in pericolo di vita. Anche l'altra donna coinvolta, Z.F. classe 1923, è in pericolo di vita ma ricoverata all'ospedale Civico di Feltre.