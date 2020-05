Perde il sentiero nella nebbia sul Dolada, l'elicottero riporta escursionista alla base

BELLUNO - A causa della nebbia aveva perso il sentiero che dalla cima del Monte Dolada scende al bivacco Scalon e prosegue per l'abitato di Soccher. L'escursionista, un 55enne di Ponte delle Alpi, a Belluno, dopo un vano tentativo di scendere in autonomia, è stato portato in salvo dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, decollato mentre si preparavano a intervenire a piedi le squadre del Soccorso alpino di Longarone e Alpago. Ultimo aggiornamento: 16:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA