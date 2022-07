Trovato morto Javier, l'escursionista scomparso. Il suo corpo era in un crepaccio

SEDICO - Trovato morto l'escursionista straniero di 30 anni del quale si erano perse le tracce sulle Dolomiti: Javier è stato rinvenuto senza vita nell'Agordino. A dare l'allarme ieri, 4 luglio, il fratello, vedendo che Javier non si era presentato al lavoro.

Il cittadino spagnolo era cercato nell'alta via Numero uno. Era arrivato da Londra per la trasversata dolomitica del primo luglio. Al nono e ultimo giorno di camminata aveva dormito al Rifugio Pramperet e da lì si era allontanato il 2 luglio intorno alle 7 del mattino, diretto verso Belluno dove aveva prenotato una camera per la sera in un albergo ma dove non è è mai presentato.