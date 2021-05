La passeggiata in montagna diventa dramma: bloccata per la neve, salvata dall'elisoccorso

BELLUNO - Un'escursionista 27enne è rimasta bloccata per la neve sulle creste delle Vette Feltrine che sovrastano il Rifugio Boz, in provincia di Belluno. Partita dalla Val Canzoi, era salita per una passeggiata senza attrezzatura adeguata e, una volta in quota, aveva smarrito la traccia del sentiero, rimanendo bloccata.

L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato e, una volta individuato il punto in cui si trovava, nelle vicinanze è stato sbarcato in hovering il tecnico di elisoccorso, che ha raggiunto la ragazza e con lei si è spostato di una cinquantina di metri in un punto più agevole per l'imbarco. L'escursionista è stata quindi trasportata a Soranzen, per essere affidata a una squadra del Soccorso alpino di Feltre.