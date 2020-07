Inciampa lungo il sentiero e vola per 200 metri nel vallone: escursionista morto

ROCCA PIETORE - Incidente mortale questa mattina, mercoledì 15 luglio, alle 10.50 nel comune di Rocca Pietore in località Monte “Padon”. G.L.R., 74enne pensionato residente in provinca di Milano, era impegnato insieme a una guida alpina e ad altri 6 escursionisti, nel percorrere un sentiero montano che dal monte Padon porta al bivacco Bontadini, quando è inciampato precipitando per circa 200 metri nel vallone sottostante. Al soccorso alpino e al personale 118 del Suem di Piave di Cadore non è rimasto che constatare il decesso dell'uomo per politrauma. La salma è stata trasportata nella la cella mortuaria del cimitero di Rocca Pietore a disposizione dell’autorità giudiziaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA