Sul sentiero panoramico con la compagna, scivola per 150 metri e muore

TRENTO - Un escursionista bellunese di 67 anni è morto mentre percorreva il sentiero Viel del Pan (Via del pane), in Valle di Fassa, al confine tra Trentino e Veneto, noto itinerario panoramico da cui si possono ammirare la Marmolada ed il Gruppo del Sella.

Escursionista morto

L'allarme è scattato verso le 16. Sul posto il Soccorso alpino, intervenuto per il recupero dell'escursionista, il personale sanitario ed i carabinieri. La vittima si trovava insieme alla compagna. L'uomo è scivolato ed è caduto per circa 150 metri lungo il pendio erboso molto ripido che costeggia il sentiero riportando ferite gravissime. La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata verso le 16 da un testimone che ha assistito all'incidente. Il coordinatore dell'Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso alpino e speleologico ha chiesto l'intervento dell'elicottero che ha sbarcato sul posto il tecnico di elisoccorso e l'equipe sanitaria. Il medico, purtroppo, non ha potuto fare altro che constare il decesso dell'uomo. Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata a bordo dell'elicottero con il supporto di due operatori della Stazione Alta Fassa ed è stata trasferita alla camera mortuaria di Canazei.

Ultimo aggiornamento: 09:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA