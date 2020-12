Bloccati dalla neve sul monte Dolada: due escursionisti salvati con l'elicottero

ALPAGO - Due uomini, bloccati dalla neve ghiacciata sul Monte Dolada, nelle prealpi Bellunesi, sono stati recuperati dal Soccorso alpino. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato subito dopo la segnalazione, ma durante la ricognizione non li ha visti. Mentre otto tecnici del Soccorso alpino di Longarone e Alpago si preparavano per avviare a piedi la ricerca, in contatto telefonico con i due la Centrale è riuscita a dare qualche indicazione in più all'equipaggio e gli escursionisti hanno finalmente visto l'elicottero.

Molto distante, dal momento che erano in un'altra valle rispetto a quella dove credevano di trovarsi. Individuati dall'eliambulanza nella boscaglia, a quota 1.300, i due sono stati recuperati dal tecnico di elisoccorso con due verricelli da 50 metri e sono stati trasportati fino al campo sportivo di Soccher.

