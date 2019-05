Escono per la pizza: ladri in casa, poi raffica di furti in tre abitazioni

di Olivia Bonetti

PEDAVENA - Ladri scatenati a Sega Bassa, in comune di Pedavena, dove sabato sera hanno visitato tre case, fuggendo poi a bordo di un'utilitaria grigia. Fortunatamente il bottino non è elevato, ma lo choc per le famiglie visitate dai malviventi è enorme. Tutti i colpi sono stati messi a segno tra le 20 e le 22, quando i proprietari non erano in casa: erano usciti per andare a mangiare la pizza. I ladri hanno agito negli appartamenti degli edifici a due piani di via Volta, arrampicandosi anche al poggiolo al primo piano,...