Esce in mutande di notte, 70enne trovato dopo ore tra i monti

PADOLA - Esce di casa nel cuore della notte, 70enne viene trovato dopo ore nei monti del bellunese. La richiesta di aiuto è arrivata verso le 4.30 di questa notte ai Vigili del fuoco di Belluno per la scomparsa di un uomo. Immediato l'intervento delle squadre che si sono mobilitate per le ricerche. Non c'era tempo da perdere, anche perchè il 70enne è uscito nel cuore della notte indossando solo l'intimo. A Comelico Superiore sono arrivati i Vigili del fuoco anche di Pordenone e Venezia, le Unità cinofile e i sanitari del Suem. Verso le 10 è arrivata la buona notizia. Il 70enne è stato ritrovato vivo nella zona di Padola. In stato di ipotermia, è stato trasferito in ospedale a Pieve di Cadore con l'autolettiga dei Vigili del fuoco.