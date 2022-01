All'esame per la patente con microcamera e auricolare: denunciati per truffa due stranieri

BELLUNO - Una microtelecamera, un modem e un auricolare: tutto nascosto addosso grazie a una grossa felpa. Era andato così a fare l'esame della patente un uomo del Sud-est asiatico residente nel Bellunese, ma è stato smascherato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Belluno. Due le persone denunciate per truffa aggravata: il candidato e il suggeritore, ovvero un suo connazionale, che da remoto gli dava le risposte esatte.

Il candidato straniero aveva superato l'esame a pieni voti, ma a insospettire la commissione della Motorizzazione Civile di Belluno, durante le prove, erano stati i suoi continui bisbigli. E' per questo che hanno chiamato i carabinieri, informati dell'accaduto. Dalla perquisizione personale dei due uomini, i "complici", sono emersi due felpe con una microtelecamera celata internamente, che permetteva la visione frontale tramite un piccolo foro di 2 mm, opportunamente mimetizzato dalle scritte della felpa stessa, un dispositivo elettronico costituito da un modem nascosto in un pacco di fazzoletti di carta riposto in una tasca dei pantaloni ed un piccolo auricolare per la cui rimozione si è ricorso all'ausilio del personale sanitario.