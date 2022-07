BELLUNO - Errore giudiziario: scarcerato. Un 41enne residente nel Bellunese, condannato in via definitiva a tre anni e due mesi di reclusione per violenza sessuale, lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia, non dovrà fare nemmeno l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il motivo? Ci sarebbe stato un errore del tribunale per il quale l'uomo vorrebbe ora chiedere i danni. «Vorrei un po' di giustizia - spiega -. Farsi il carcere da persona incensurata è un trauma, tanto che vado dallo psicologo. Non è stato facile e chiederò i danni».

In carcere per violenza sessuale, ma non doveva andarci

Il 41enne parla di «ingiusta detenzione» ma l'avvocato di fiducia è più cauto e chiarisce l'accaduto: «I reati contestati al mio assistito sono stati commessi prima che il Codice Rosso entrasse in vigore. Di conseguenza l'affidamento in prova ai servizi sociali che lui aveva ottenuto doveva essere valutato dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia in uno stato di libertà». Invece il 41enne era stato arrestato e portato in carcere a scontare la pena: «Non mi sento di biasimare la richiesta fatta allora dal pm continua il legale perché fino a qualche tempo fa il punto era molto controverso». Ora la svolta con la scarcerazione ma facciamo un passo indietro.

A inchiodare l'uomo era stata la sua ex moglie che aveva raccontato alle forze dell'ordine le presunte violenze fisiche e verbali (ma anche sessuali), i maltrattamenti davanti ai figli, le lesioni e i comportamenti possessivi che aveva subito per anni. Il Tribunale di Belluno le aveva creduto condannando il 41enne a 4 anni e mezzo di carcere e 20mila euro di risarcimento. La condanna era stata confermata in Appello ma ridotta a 3 anni e 2 mesi per poi diventare definitiva in Cassazione. «Da quello che ho potuto capire racconta l'uomo mi avevano dato quella condanna. L'altro giorno ho chiamato anche l'Uepe (Ufficio per l'esecuzione penale esterna, ndr) e in teoria non dovrò fare più neanche i servizi sociali. Sono un uomo libero a tutti gli effetti». Da qui la volontà di chiedere i danni: «Mi sono fatto 8 mesi di carcere, un trauma: vedevo i figli ogni tanto quando venivano a trovarmi e basta». Il 41enne si professa ancora innocente: «Ho avuto degli screzi con la mia compagna per tante cose aggiunge avevamo una visione di vita diversa, quindi le accuse che mi sono state mosse sono false. Non ho mai picchiato quella donna, l'unica cosa vera che ho riconosciuto anche in aula è la violenza verbale perché in quel periodo ero stressato, ma passare per un violentatore sessuale ce ne passa...».

La scarcerazione, tuttavia, non elimina la colpevolezza. Certo può esserci stato un errore di valutazione del Tribunale, su cui il 41enne potrà muoversi come meglio crede (dopo aver ascoltato il suo legale), ma ciò non toglie il fatto che la condanna sia stata confermata anche dalla Cassazione diventando perciò definitiva.