di Lauredana Marsiglia

CESIOMAGGIORE - Conto alla rovescia per avere un primo elemento di prova che vada oltre gli indizi. Arriverà ai primi di aprile lasulle lettere dell'attentatorecomparate con la scrittura della famiglia Aquini. E non solo con quella dei due principali indagati, ovvero padre e figlio Nemesio, 72 anni, e Samuele, 31, ma anche quella dellafinora rimasta sempre ai margini del rebus.Il responso grafologico sarà uno dei pilastri per corroborare i tre grandi indizi che oggi conducono agli Aquini.le caramelle gommose trovate nella scuola d'infanzia di Cergnai di Santa Giustina, rese potenzialmente letali dall'inserimento di una ventina di spilli, vennero comprate al Conad di Cesiomaggiore, esattamente dove anche gli Aquini ne acquistarono un sacchetto identico.una donna, sentita anche dai carabinieri quale testimone, li vide nei pressi del luogo dove era stata incendiata la baracca Morzanch.il libro Adelphi della dissoluzione - Strategie culturali del potere iniziativo, un testo raro che si trova solo nelle biblioteche di Ponzano (Tv) e di Cesiomaggiore, venne preso in prestito dagli Aquini per due volte. Dentro a questo testo si trova il concetto di katechon (termine legato all'Anticristo) ...