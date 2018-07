«Ciao sono Erostrato»: così scriveva l'indagato sul web

di Olivia Bonetti

CESIOMAGGIORE -, il mitomane che ha terrorizzato per mesi Cesiomaggiore e Santa Giustina, era comparso per la prima volta esattamente un anno fa. Da allora una lunga fila di attacchi che vanno dalle scritte, al fuoco, alla finta antrace fino agli spilli nelle caramelle lasciate all'asilo di Cergnai. Poi dai primi giorni di febbraio di quest'anno, dopo la perquisizione a padre e figlio indagati per il caso, Erostrato ha scelto il silenzio. Più nulla. Intanto l'inchiesta della Procura prosegue tra consulenze e accertamenti e dalle indagini spunta il vezzo di uno dei due indagati (probabilmente il figlio) di presentarsi con il nickname Erostrato nei giochi di ruolo su Internet.