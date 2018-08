Dna dal francobollo, a un passo da Erostrato

di Olivia Bonetti

CESIOMAGGIORE - La prova regina potrebbe nascondersi nel Dna estrapolato dai francobolli delle missive scritte a. È quanto trapela dopo il deposito dell'ultima consulenza, quella dei Ris, sul caso dell'ignoto mitomane che per mesi ha tenuto sotto scacco Cesiomaggiore e Cergnai. Maggiori particolari sui risultati potrebbero uscire a fine mese, ma intanto si è appreso che la chiave dell'inchiesta potrebbero essere le analisi effettuate dai carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche di Parma sulle lettere del maniaco. Ma le indagini, al momento, proseguono: sono in corso ulteriori accertamenti richiesti dal pm Simone Marcon ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Feltre, guidati dal comandante Alberto Cominelli. E intanto la posizione dei due Aquini, papà Nemesio e figlio Samuele indagati per il caso del mitomane, si aggrava.