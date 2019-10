​Una vita da protagonista: Ermen deve arrendersi

di Egidio Pasuch

SEDICO (BELLUNO) - La vita politica, l'associazionismo e lo sport bellunesi, ma soprattutto il Sedicense, hanno perso un grande protagonista:è morto ieri mattina poco prima di mezzogiorno. Da anni lottava con la consueta caparbia contro un male che via via lo ha fiaccato allontanandolo dall'attività pubblica. Ieri mattina, in casa, proprio mentre si preoccupava di trovare una soluzione al problema di un familiare, una crisi più grave delle altre ne ha provocato il decesso. Inutile l'intervento del 118. Gretti era nato il 12 settembre 1948 e dunque aveva compiuto da poco 71 anni. Il funerale si terrà sabato, alle 10.30, nella chiesa di Roe Alto.