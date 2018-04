L'antico convento appollaiato sulle Dolomiti e quella donna venuta da Venezia

di Alessandro Tibolla

DOMEGGE - L'riparte e lo fa con un. Unainnamorata però delle vette sia quelle dellebellunesi che friulane. L'dalle mani dello storico gestore Livio De Barnardo, che ha lasciato lo scorso anno dopo un decennio, in questi giorni passerà pr 6 anni ad. Dopo una prima esperienza al rifugio Antelao di Pieve di Cadore (Cai di Treviso) e poi fino alla scorsa stagione al Chiampizzulon sulle montagne di Rigolato in provincia di Udine, per Mainardi ora si apre l'esperienza di Domegge. E così a giorni l'Eremo, la cui struttura è di proprietà del Comune riapre i battenti proponendo. Un programma che attirerà sul Monte Froppa sicuramente molti appassionati delle montagne ma anche della storia di cui è permeata l'intera zona e di tutto ciò che Mainardi proporrà con le sue attività.La fantastica collocazione del rifugio permette ai visitatori di godere di una spettacolare vista panoramica, poiché il monte Froppa funge da vero e proprio terrazzo, affacciandosi su buona parte del Cadore e sulle montagne ad esso sovrastanti.