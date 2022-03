FELTRE - «Vende presunti vaccini e si fa chiamare dottoressa, controllate». È stato grazie a un vero medico che il caso dei presunti vaccini che venivano venduti nel negozio di erboristeria “La Bottega delle Erbacce” è venuto alla luce. Una vicenda che è approdata in Tribunale a Belluno e che il prossimo 9 maggio entrerà nel vivo con la sfilata di testimoni dell’accusa. Alla sbarra Anna Maria Ronzon, 78enne di Borgo Ruga, difesa dagli avvocati di fiducia Roberta Resenterra e Liuba D’Agostini. È chiamata a rispondere di esercizio abusivo della professione di medico e farmacista per i prodotti consigliati e venduti nella sua bottega a Borgo Ruga nel periodo dal 2019 fino a maggio 2020. E proprio in quegli ultimi mesi, i primi della terribile pandemia, si sarebbe adoperata per aiutare i suoi clienti anche contro il Covid: il vaccino da lei era già una realtà, stando a quello che proponeva ai malcapitati. Proponeva boccette di Influenzinum per essere immunizzati contro il maledetto virus e non usare più nemmeno la mascherina.



LA SEGNALAZIONE

Ma la “dottoressa Ronzon” (risulta dottoressa dalle pagine su Internet dove è pubblicizzata la sua attività) era già sotto controllo da mesi. La segnalazione ai carabinieri del Nas della vera dottoressa, una giovane laureata in Medicina e Chirurgia, è datata agosto 2019. Si era insospettita quando la madre era tornata a casa con delle boccette per vene varicose e altri presunti vaccini. «Per le vene varicose le è stato dato meliloto - segnala la figlia medico ai carabinieri - che contiene cumarina, un anticoagulante. In assenza di trombosi venose, come è il caso di mia madre, questo non solo è inutile ma può risultare anche dannoso». E concludeva sottolineando che «mi sembra doveroso effettuare dei controlli su questa persona, che non risulta iscritto all’albo dei medici nonostante si identifichi come dottoressa e non possiede le competenze per prescrivere e nemmeno vendere queste sostanze, le quali rimangono di composizione e dosaggio ignoti».



LE INDAGINI

Le sostanze vennero analizzate e verificate, dopo il blitz dei Nas che ci fu nell’estate del 2020 ed emerse che erano medicinali omeopatici che la erborista mai avrebbe potuto vendere. Vanno venduti solo da un farmacista e vanno prescritti da un medico. I carabinieri nella loro perquisizione sequestrarono quasi 200 boccette in totale: farmaci omeopatici di produzione austriaca con il marchio “Remedia Homopathie Salvator Apoteke” e una serie di altri flaconcini con sulle etichette scritto “vaccini”. In teoria erano contro il morbillo, papilloma virus, colera candida, scarlattina, tetano, herpes, difterite verruche, epatite, tubercolosi. Tutto.

L’accusa ha chiamato in aula 18 testimoni, tra questi i carabinieri e i clienti che ricevettero quelle prescrizioni e acquistarono i vaccini.