Addio Enrico. «Voglio ricordati così, su quella cima che ti ha portato via»

di Daniele Collavino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOMEGGE - Martedì primo maggio, su quella maledetta montagna avrebbe dovuto esserci anche un'altra persona, che però pochi giorni prima ha declinato l'invito a salire in quota.li chiamano, quando la vita è appesa ad un filo, per davvero. Cosa è successo lassù non si saprà mai e pensarci non aiuta a trovare un perché. Parlare di destino è facile in questi casi, ma così è andata. I due ragazzi non erano nuovi ad imprese a oltre 3000 metri, tra ghiacci, neve e crepacci. E tutta la comunità di Domegge è ancora sotto choc, incredula e sgomenta di fronte ad una tragedia troppo grande per essere vera. Enrico Frescura e Alessandro Marengon , infatti, appartenevano al, ma l'altro giorno, dopo quel tremendo volo dal canalone Oppel sull'Antelao, nessuno ha potuto fare niente.Una volta appresa la terribile notizia,. "Voglio ricordarti così, libero, in cima a quella montagna che oggi ti ha portato via, Adesso ai piedi avrai le ali, per volare alto!, A te che mi hai sempre protetto e sostenuto come un vero fratello maggiore continua a guardarmi da lassù, Continua a correre tra le tue montagne, Oggi smettere di piangere è impossibile, la vita è ingiusta, la montagna tanto ti dà e tanto ti toglie. E si porta via sempre il meglio, Vogliamo ricordati così, sorridente mentre facevi la cosa che più amavi, mentre inseguivi i tuoi sogni, Non ci riesco ancora a credere"...