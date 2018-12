Per 21 anni dietro al bancone dell'enoteca: ora "zio Enzo" cede il passo

di Alessia Trentin

BELLUNO - Zio Enzo cede il passo. L'ultimo giorno dell'anno sarà anche l'ultimo giorno di lavoro per, proprietario dell'di piazza Santo Stefano. All'età di 65 anni e dopo, l'oste lascia il posto ad un nuovo gestore. Per zio Enzo, come viene chiamato affettuosamente dagli amici, e per la moglie Luciana questi sono i giorni dei saluti. Clienti di tutti i giorni e clienti di passaggio ogni tanto stanno facendo tappa ininterrottamente al piccolo locale affacciato sul giardinetto della piazza, vogliono vedere i due proprietari, salutarli, abbracciarli, farsi promettere di rivedersi presto, in altra veste, per un caffè. «Era il maggio del 1997 quando io e