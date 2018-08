Energie rinnovabili. En&En: inchiesta sul crac da 25 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - Un buco di 25 milioni di euro. È quanto è emerso dagli accertamenti della Procura sulla richiesta (respinta) di concordato preventivo avanzata dache ha sede in via Caffi 15 (solo per esigenze contabili). A quel punto è stato lo stesso procuratore Paolo Luca a richiedere il fallimento, dopo aver preso atto che la società non era in grado di adempiere alle condizioni nel concordato preventivo. C'era un buco di 25 milioni di euro, nonostante ciò che era stato attestato da un professionista che assicurava che c'era un patrimonio sufficiente per far fronte ai debiti. Ed è questo il punto al vaglio della magistratura nell'indagine in corso: comprendere se ci sia stato o meno il dolo nella relazione con cui si sarebbero sovrastimati i valori delle centraline e del patrimonio di En&En.