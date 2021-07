LA RINASCITA

BELLUNO - Abbattersi non appartiene alla gente di montagna. Tanto meno a quella nata in montagna ed emigrata all’estero. A pochi giorni dalla grande alluvione che ha colpito una parte della Germania, i gelatieri bellunesi sono già pronti a rimettersi dietro il bancone. Hanno pulito per giorno e notte, aiutati spesse volte dai dipendenti, hanno affondato i piedi nell’acqua alta quasi due metri, hanno temuto di perdere tutto e poi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati