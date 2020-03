Camion senza catene bloccano la statale 51, disagi e code: scatta il codice giallo

BELLUNO - Passi chiusi e strade bloccate da mezzi intraversati. Un pomeriggio di passione quello di oggi, 2 marzo, sulle strade Bellunesi, in particolare nella zona tra Cortina e Valle di Cadore. L'abbondante nevicata in corso su tutte le aree Dolomitiche sopra gli 800 metri ha trovato diversi camionisti impreparati. I vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi recuperi di auto finite fuori strada e stanno gestendo da alcune ore una situazione che si è creata sulla statale 51, prima a Vallesina, comune di Valle con due tir bloccati nella neve, e poi a San Vito, all'altezza della Cava, a causa di un camion senza catene, che si sono fermati per montarle. Disagi per gli automobilisti in coda.

Intorno alle 17 è scattato il "codice giallo" per l'emergenza neve (terzo su una scala di cinque codici, che prosegue con rosso e nero) e sono iniziati i "filtraggi" di polizia Stradale impegnata a Longarone e Cadola per le verifiche dei mezzi e gomme da neve

Alle 18.30 è stato deciso chiudere l'accesso alla statale 51 per Cortina e Comelico ai mezzi superiori ai 35 quintali (3,5 ton).

Per motivi di sicurezza Veneto strade con nota delle 18.30 ha comunicato vengono chiusi al transito i passi dolomitici della sp 24 “Valparola” dalla progressiva km 0+000 (loc. Passo Falzarego) alla progressiva km 5+250 (confine Provincia di Bolzano); - S.R. 48 “delle Dolomiti” Passo Pordoi dal km 76+280 (Passo Pordoi) al km 82+100 (loc. ponte Vauz-Arabba); - S.R. 48 “delle Dolomiti” PASSO FALZAREGO (lato Arabba) dal km 104+000 (loc. Pian di Falzarego) al km 106+150 (loc. Passo Falzarego) per pericolo valanghe; - S.P. 638 “del Passo Giau” dal km 0+000 (loc. Pocol) al km 18+900 (loc. bivio Posalz); - S.P. 641 “del passo Fedaia” dal km 16+950 (loc. Capanna Bill) al km 14+210 (confine con Provincia di Trento); - S.P. 148 “Cadorna” dal km 33+720 (loc. Forcelletto) al km 27+900 (loc. Rifugio Scarpon).

