Migranti da Venezia a Belluno: la Croce Rossa ne "consegna" 6 alla Prefettura ma non hanno destinazione né collocazione

Clamoroso gesto simbolico della Croce Rossa bellunese. I volontari che stamattina hanno preso in consegna 9 migranti a Venezia, hanno potuto sistemarne solo 3 nella tenda operativa da un paio di settimane a Cavarzano, dove già trovano posto altre 4 persone. Gli altri 6 sono stati portati questo pomeriggio, venerdì 29 settembre, direttamente in Prefettura. Ai piedi delle modeste infradito, una coperta, un po' di bottigliette d'acqua. Nulla d'altro. Al momento non si conosce la loro destinazione e collocazione, ma per quanto se ne sa ora, potrebbero trascorrere la notte proprio all'esterno di un importante luogo istituzionale, nel cuore del centro storico, a pochi metri dal municipio, dal Duomo e dalla sede della Provincia. In ogni caso, il Prefetto di Belluno, Mariano Savastano, era a conoscenza dell'arrivo dei 6 migranti. E per due di questi, minorenni, attorno alle 17.30 è stato trovato posto in una struttura di Sedico. Gli altri quattro, per quanto se ne sa in questo momento, a pochi minuti dallo scoccare delle 18 dovrebbero dormire direttamente sotto il loggiato. E per quanto le temperature siano ancora pressoché estive, al tramontare del sole e nella notte ci si avvicina ai 10 gradi.

Ultimo aggiornamento: 17:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA