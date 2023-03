FELTRE - Tutte le aree d'attesa del comune di Feltre geolocalizzate su Google Maps. È questo l'innovativo sistema che l'ufficio protezione civile del Comune ha messo in piedi in modo tale che in caso di calamità, i cittadini o chi si trova nel territorio comunale in quel momento, possa sapere dove andare e quale percorso fare per arrivarci. L'ufficio, guidato da Davide Avagliano, ha inoltre creato la sezione dedicata alla Protezione civile del sito istituzionale e fatto una revisione del piano di protezione civile individuando due nuove aree, una nella frazione di Canal e una presso la stazione. «L'azione della Protezione civile è fondamentale in occasione degli eventi calamitosi sottolinea il sindaco di Feltre, Viviana Fusaro ma deve essere supportata dalla presenza sul territorio di aree ben definite dove i cittadini devono recarsi in caso di emergenza e da una conoscenza dei residenti stessi sul comportamento da tenere. In questo senso va la revisione del piano di protezione civile che abbiamo eseguito e che prossimamente sarà presentato in una serie di incontri con le scuole e con la cittadinanza».



LA REVISIONE

«L'informazione alla popolazione è un'azione fondamentale per la gestione del rischio sul territorio. Una persona informata è una persona consapevole in caso di emergenza» afferma l'assessore alla protezione civile di Feltre, Tiziana Penco che prosegue spiegando che «Nella revisione del piano l'attività fondamentale è stata quella di individuare le aree d'emergenza suddivise in aree d'attesa per la popolazione, aree di accoglienza e ricovero e aree di ammassamento soccorsi. Per quanto riguarda le aree d'attesa, ne sono state individuate 24, di cui due ex novo, una in località Canal e una in stazione». Davide Avagliano, responsabile dell'ufficio di protezione civile del comune di Feltre da circa un anno ha spiegato che i residenti di Canal avevano quale area di attesa di riferimento quella di Anzù, lontana rispetto al centro abitato. «Abbiamo ritenuto di individuare un'area dedicata nella frazione di Canal. Si tratta di una zona all'ingresso della frazione, facilmente accessibile e con la presenza di un passaggio sulla strada principale che potrà essere sfruttato come via di fuga». Per quanto riguarda quella della stazione invece, si tratta dello spostamento di quella dell'Altanon.



LA GEOLOCALIZZAZIONE

L'aspetto innovativo è che tutte le aree di attesa, di ammassamento e il Centro Operativo Comunale sono geo localizzate su Google map. Questo consente ai residenti delle varie zone, ma anche a chi casualmente si trova nel comune di Feltre durante una calamità, di sapere esattamente dov'è l'area d'attesa più vicina e come recarvisi. "Si tratta di un'iniziativa innovativa e che riteniamo utile per tutti. Oltre ad individuare le zone d'attesa infatti ne indica anche il percorso più breve per raggiungerle" sottolinea Avagliano che invita tutti i cittadini a recarsi nella sezione dedicata alla protezione civile del sito istituzionale del comune di Feltre. «Abbiamo aggiornato tutta la sezione e l'abbiamo implementata con tutte le informazioni da sapere nel caso in cui vi sia una situazione emergenziale. Compresa la mappa con tutte le aree d'attesa ben identificate». Parallelamente saranno organizzati anche degli incontri sul territorio e nelle scuole per sensibilizzare sul tema della protezione civile ma soprattutto sulle azioni da compiere nel caso in cui vi sia una calamità.



IL POTENZIAMENTO

Ricordiamo che il comune di Feltre, sempre nell'ambito della protezione civile, ha in ballo un progetto di miglioramento della sede del Centro Operativo Comunale che ha sede presso i magazzini comunali, con la revisione degli spazi interni e l'aggiornamento dei sistemi di digitalizzazione, informatizzazione e apparecchiature varie. Un progetto candidato ad un bando regionale di cui si è ancora in attesa di saperne l'esito.