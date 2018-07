TAIBON AGORDINO - L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore fermato dalla nebbia mentre sta prestando soccorso: allora ha imbarcato due soccorritori, li ha trasportati in quota al limite della nebbia, da dove hanno proseguito a piedi, superando 500 metri di dislivello, riuscendo così a portare soccorso a G.P., 71 anni, di Zugliano (Vicenza), colpito da un malore da affaticamento.



I soccorritori hanno poi intrapreso con l'anziano la discesa verso valle, mentre un'altra squadra arrivava dalla Val d'Angheraz in fuoristrada per andare loro incontro. Ritornati sotto il livello delle nuvole, l'eliambulanza ha imbarcato in hovering l'escursionista e lo ha portato all'ospedale di Belluno per le verifiche del caso. Alle 14 il 118 aveva allertato il Soccorso alpino di Agordo per un malore a Forcella dell'Orsa, 2.300 metri di altitudine, nella Valle di San Lucano, a Taibon Agordino.

