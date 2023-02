PIEVE DI CADORE - Non c'è pace per Falco: da ieri, 14 febbraio, l'elicottero del Suem con base a Pieve di Cadore è fermo. Lo stop è stato provocato dalla necessità di sostituire una valvola all'impianto antincendio della base Hems che per motivi di sicurezza è stata chiusa bloccando di fatto anche i decolli e gli atterraggi di Falco. L'intervento di sostituzione dovrebbe concludersi oggi e quindi il servizio operativo dell'elicottero dovrebbe essere garantito. Non è la prima volta che il velivolo è costretto ai box: nelle scorse settimane era stato necessario sostituire il computer di bordo con un pezzo nuovo fatto giungere dalla Lombardia. Il fermo era durato quasi due giorni. In precedenza era toccato alla pompa del carburante difettosa, erano i primi giorni di gennaio, in piena stagione sciistica. Anche in agosto 2022 un altro guasto tecnico aveva bloccato l'operatività dell'elicottero. Nei casi di fermo subentrano le convenzioni con altri servizi di elisoccorso in grado di coprire le esigenze di intervento per portare equipe sanitaria e soccorritori del Soccorso alpino in quota o sulle piste che in questi giorni sono particolarmente frequentate.