Sono poco meno di 10mila gli elettori (Aire compresi) chiamati alle urne in questa tornata di elezioni amministrative. Le operazioni di votazione si svolgeranno, domani, domenica 14 maggio dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e lunedì 15 maggio dalle ore 7,00 alle ore 15,00. I comuni interessati, tutti sotto i 15mila abitanti sono Pieve di Cadore, Sospirolo, Cencenighe Agordino e Canale d’Agordo . L’unico avversario da battere, per la corsa solitaria dell’unico candidato sindaco che c’è per ciascun territorio, è il quorum. Una partita più facile che in passato visto che resta in vigore la norma di diritto transitorio che intende agevolare il raggiungimento del quorum di partecipazione al voto: è la legge nata nell’emergenza covid, periodo di pandemia, che non consentiva ai bellunesi residenti all’estero di spostarsi. (ovvero l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito dalla legge 30 giugno 2022, n. 84). Quindi per avere un sindaco eletto basterà il numero dei vontanti non sia inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, scorporati dagli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) che non si presenteranno al voto.



I CANDIDATI

A Pieve di Cadore, è in corsa l’unica candidata sindaco Sindi Manushi, che guida la lista «Pieve Futura». Non si è ripresentato infatti, dopo un unico mandato, il sindaco uscente Bepi Casagrande. Manush i ha una squadra di 11 persone giovanissime . A Sospirolo correrà per il terzo mandato consecutivo da sindaco, il primo cittadino uscente il 53enne Mario De Bon. Sarà candidato con la lista “ P rogetto Sospirolo” e una squadra di 12 consiglieri da votare. Anche a Cencenighe torna il sindaco uscente, Mauro Soppelsa, 61enne con la sua lista “Cencenighe civica” e un gruppo di 10 candidati consiglieri. A Canale d’Agordo il sindaco Flavio Colcergnan lascia posto al suo vice: il candidato infatti è Massimo Murer, 48 anni, con la lista “ Un p rogetto per C anale” e 10 consiglieri.