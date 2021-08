LOZZO DI CADORE - Ultime settimane di commissariamento perchè “Ripartiamo Lozzo” si mette in campo per dare un’amministrazione eletta dalla popolazione dopo due anni di standby. Sarà Alessio Zanella, attualmente operatore turistico di 56 anni, in passato agente della stradale e con esperienza lavorativa in Germania, già presente sui banchi dell’opposizione, il candidato sindaco; una squadra la sua che si era in parte già composta lo scorso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati