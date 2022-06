CORTINA - Oggi, 14 giugno, alle 9 Gianluca Lorenzi avrà un incontro con il segretario comunale Giacomo D'Ancona, in municipio, per una sorta di passaggio di consegne, per avviare le procedure della nuova amministrazione di Cortina d'Ampezzo, sortita dalle urne. La lista Vivere Cortina ha ottenuto 1.044 voti, il 37.06% dei 2.901 cittadini che si sono recati al seggio. Complessivamente ha votato il 56.97% dei 5.092 aventi diritto. A Gianpietro Ghedina non è bastato essere il sindaco uscente e si è fermato a 690 voti, il 24.49%; decisa affermazione della lista Cortina bene comune, di impronta ambientalista, con Roberta de Zanna che ha ottenuto 627 consensi, il 22.26 per cento; la proposta di Cortina nostra, con il candidato Roberto Pompanin Bortel ha raccolto il 16.19%, con 456 voti.

NON SOLO OLIMPIADI

Sarà quindi Lorenzi a portare Cortina verso i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, a settant'anni dall'edizione del 1956: «Sarò il sindaco delle Olimpiadi 2026, ma fondamentalmente resto il sindaco di Cortina d'Ampezzo. Nei vari incontri con le realtà del paese abbiamo sempre sostenuto che vogliamo restare attaccati al territorio. Quindi sono in primis il sindaco della mia gente. I Giochi sono un progetto importante, una opportunità per Cortina, che va colta, bisogna assolutamente cominciare a lavorare da subito, così da essere pronti per il 2026. Quello delle Olimpiadi è sicuramente un faldone che dovremo aprire, ma assieme a tanti altri».

IL NUOVO CONSIGLIO

Il nuovo consiglio comunale sarà composto da otto rappresentanti della lista di maggioranza: Monica De Mattia, Giorgio Da Rin, Roberta Alverà, Flavio Lancedelli, Monica Dalus, Christian Menardi, Alessandra Bocus e Alessandro Zisa. In minoranza ci saranno i tre candidati sindaco sconfitti: Gianpietro Ghedina, affiancato da Benedetto Gaffarini, per la lista Sistema Cortina; Roberta de Zanna per Cortina bene comune; Roberto Pompanin per Cortina nostra. Se le elezioni non si vincono il giorno del voto, ma dopo cinque anni, se si è portato a termine quanto promesso, Lorenzi precisa: «Il giudizio sull'operato del mio predecessore non spetta a me: l'ha dato la gente di Cortina, con il voto. Noi abbiamo ascoltato ciò che il territorio ci ha detto: lo metteremo a frutto, anche nella gestione delle Olimpiadi». Appena sono stati certi i dati dello scrutinio, ieri è scattata la festa, nella sede del gruppo, la falegnameria nella zona artigianale di Pian da Lago, la bottega di Stefano Ghezze, coordinatore della lista, già indicato da Lorenzi come assessore esterno della sua giunta. Nell'esecutivo entrerà certamente Roberta Alverà, ad occuparsi di turismo, portando l'esperienza degli ultimi cinque anni, vissuti da presidente dell'associazione albergatori. Per lei potrebbe profilarsi pure il ruolo di vicesindaco. Sarà assessore pure Giorgio Da Rin; ci dovrà essere un'altra donna, come impongono le norme.