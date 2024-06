BELLUNO - Se tutti gli aventi diritto al voto domani e domenica si recassero al voto, si tratterebbe di un esercito che sfiora le centomila unità: il dato accertato è infatti di 99.649. Un numero che in una provincia in cui, secondo l'ultimo dato Istat disponibile la popolazione è meno del doppio (197.661), da solo racconta l'importanza della chiamata alle urne del fine settimana. Meno della metà - 31 su 64 - invece le amministrazioni chiamate a rinnovare sindaco e consiglio comunale. Un appuntamento da non sottovalutare come nello scorso aprile ammoniva Maurizio Busatta in un'intervista al nostro giornale: «Chi amministrare deve avere lo sguardo lungo. E per questo bisogna avere le necessarie competenze. E chi non le possiede, le deve acquisire studiando».

QUORUM SFIDANTI

Un appuntamento che si sovrappone a quello per le elezioni europee. Complessivamente sono 51 i candidati sindaci che hanno garantito la possibilità di andare al voto in tutti i territori, compreso a San Vito di Cadore dove fino a pochi giorni dal termine per la presentazione delle liste non vi era alcuna certezza, e invece sono ben due i candidati sindaci, con buona pace del commissario prefettizio che da marzo 2023 governa il comune. Se il record dei candidati è detenuto da Limana con ben quattro aspiranti alla vittoria Marta Picinotti, Milena De Zanet, Michele Talo, Martino Fogliato al contrario sono ben quindici i territori in cui la sfida sarà quella del quorum perché è stata presentata un'unica lista . Limana, fra l'altro, ha un'unica lista che fa riferimento al centrosinistra, mentre le altre tre sono l'esito delle divisioni all'interno del centrodestra.

I PROFILI

Fra i comuni chiamati al voto vi sono municipi importanti: Borgo Valbelluna, Ponte nelle Alpi, Limana, Sedico, Santa Giustina, Longarone.

Fra i 51 candidati sindaci, solo sette sono le donne: Marta Picinotti e Milena De Zanet a Limana; Elena Levorato (Ponte nelle Alpi), Anna Rosa Martinelli (San Vito di Cadore), Gioia Sacchet (Sedico), Tania Santi (Seren del Grappa), Silvia Tormen (Taibon Agordino). Corrono infatti da soli Nicola Castellaz per la riconferma a primo cittadino di Pedavena; Ezio Zuanel per il terzo mandato a La Valle Agordina; Moreno De Val a sua volta in lizza per un nuovo turno in amministrazione a San Tomaso Agordino; Silvia Tormen che aspira alla riconferma, e sarebbe la terza volta, a sindaco di Taibon Agordino; in campo per il quorum anche Danilo De Toni per la riconferma ad Alleghe; Fabio Ferdinando Luchetta si presenta per il tris a Vallada Agordina; Gianluca Dal Borgo è pronto per il terzo mandato a Chies d'Alpago; corre da solo anche Alfredo Comis (Santo Stefano di Cadore) per insediarsi a palazzo Alfarè; così anche il suo vicino di casa Manuel Casanova Consier, sindaco uscente di San Pietro di Cadore.

In amministrazione da 33 anni, Pier Luigi Svaluto Ferro vuole confermarsi primo cittadino di Perarolo di Cadore; corre per la riconferma anche Marco D'Ambros a Lorenzago di Cadore; unico candidato anche a Comelico Superiore dove è Marco Staunuovo Polacco a puntare al tris. Lotta a conquistare il numero minimo di elettori Luca Fanton, consigliere comunale uscente a Calalzo di Cadore. In solitaria anche le corse di Giancarlo Ianese a San Nicolò e di Roberto Padrin, a Longarone.

PARTICOLARITÀ

Due vicende che meritano attenzione: Ianese, decano della politica bellunese, alla soglia degli 82 anni, ha deciso di mettersi di nuovo in lizza per evitare lo spettro del commissario per il proprio comune. Fatta eccezione per una legislatura vissuta da vice-sindaco nel quinquennio fra il 2004 e il 2009, il candidato uscente Ianese che aspira a rientrare in municipio da primo cittadino, ha indossato e giurato fedeltà sulla costituzione già per otto volte; con la riconferma toccherebbe un vero record. A Longarone Padrin combatte due battaglie. La sfida al raggiungimento del quorum che non dovrebbe presentare sorprese - si incrocia e determinerà anche quella per la riconferma a presidente della provincia. Insomma: l'esito del voto di palazzo Mazzolà influirà sugli assetti di palazzo Piloni. Infatti se il sindaco uscente non dovesse riuscire a convincere a recarsi al voto un numero sufficiente di aventi diritto al voto, oltre a determinare l'arrivo del commissario a Longarone effetto condiviso con tutti i territori per cui è stata presentata una sola lista causerebbe anche la sua decadenza da primo inquilino in provincia. Due gli ex parlamentari in corsa. A Santo Stefano di Cadore si è candidato Alfredo Comis, già deputato dal 1993 al 1997; a Ponte nelle Alpi torna in campo Roger De Menech, a sua volta alla Camera per due legislature.