Il treno elettrico archivia il diesel e riduce i tempi di viaggio tra Belluno e Venezia

BELLUNO - L’elettrificazione abbatte il muro delle due ore per andare da Belluno a Venezia in treno. Quanto promesso nelle scorse settimane dal governatore del Veneto Luca Zaia e dalla sua vice con delega ai trasporti Elisa De Berti sarà effettivamente realtà da domenica 13 giugno. Quel giorno, con l’entrata in vigore dell’orario estivo di Trenitalia, le abitudini dei pendolari cambieranno in meglio, e anche i viaggiatori occasionali potranno apprezzare un modo di viaggiare più al passo con i tempi, con nuovi e moderni convogli a trazione elettrica che non dovranno osservare la fastidiosa “rottura di carico”, ovvero il cambio di treno, a Conegliano. Le prime anticipazioni sull’orario estivo concordato con la Regione sono giunte dalla De Berti: «Il nuovo orario avrà più regionali veloci tra Venezia e Verona e più treni verso Venezia nei giorni festivi, e soprattutto 15 collegamenti diretti tra Venezia e Belluno (8 verso la laguna e 7 verso le Dolomiti) con treni elettrici che garantiscono agli utenti più comfort e velocità. Per i pendolari e per tutti gli utenti – prosegue De Berti – ci sarà un’offerta costruita su orari a misura di utenza, ma che si basa anche sull’introduzione in servizio di nuovi convogli. L’arrivo dei modernissimi Pop e Rock, che andranno gradualmente a sostituire le vecchie vetture Md (media percorrenza), renderà l’esperienza di viaggio sempre più confortevole e friendly».

PARTENZE CADENZATE

E anche più veloce: nel nuovo orario si nota che il primo collegamento ordinario del mattino da Belluno a Venezia impiegherà appena un’ora e 53 minuti per coprire l’intera tratta, così come l’ultimo della sera in senso inverso. Leggermente più lenti rispetto a questi due, ma comunque più veloci di quelli in vigore, saranno gli altri 13 collegamenti. Un treno che sarà sicuramente molto frequentato è quello che partirà da Belluno alle 6.15 e arriverà a Venezia alle 8.17. Per il resto sarà confermata la partenza al minuto 20 da Belluno: gli altri diretti per Santa Lucia partiranno alle 7.20, 8.20, 10.20, 14.20, 16.20 e 18.20. Quelli delle 12.20, 13.20, 15.20, 17.20 e 19.20 continueranno ad avere come capolinea Conegliano, dove dopo una decina di minuti i viaggiatori troveranno la coincidenza per Treviso, Mestre e Venezia. Alle 20.20 da Belluno partirà un bus per Conegliano, dove l’attesa del treno per Venezia durerà quasi mezz’ora.

STOP ALLA LINEA PER CALALZO

In senso inverso, in un giorno normale, dal capoluogo veneto i diretti per Belluno partiranno alle 7.43, 8.43, 14.43, 16.43, 17.43, 18.43 e 19.31. Alle 20.01 treno per Conegliano e dalla città del Cima, dopo un’oretta, partirà un bus atteso a Belluno alle 23.22. In direzione della montagna, i “diretti” copriranno la distanza mediamente in due ore e 4 minuti, sette minuti in più rispetto al viaggio in senso inverso. Oggi, e fino al 12 giugno, servono almeno due ore e 9 minuti per andare a Venezia in treno e almeno due ore e 16 per il percorso contrario, sempre con cambio a Conegliano. La lieve diminuzione dei futuri tempi di percorrenza ha già raccolto decine di “Mi piace”, ma tra i commentatori c’è chi osserva che “non cambia nulla per chi vive nel bellunese: 2 ore per fare Belluno – Mestre contro un’ora in auto”. Per una Belluno – Conegliano che entra nel futuro con l’elettrificazione (la linea aerea è già stata interamente posata e da marzo è in tensione), la Ponte nelle Alpi – Calalzo rimarrà chiusa dal 13 giugno all’11 settembre. Uno stop programmato e legato a lavori di miglioramento. Per tutta l’estate, dunque, i collegamenti tra Calalzo e Ponte nelle Alpi saranno effettuati con bus.