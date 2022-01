Sesta nella sua categoria nel mondiale Spartan Race di Abu Dhabi, con un allenamento di 5 o 6 ore a settimana e in 10 mesi negli ultimi 2 anni. Aggiungiamoci con una broncopolmonite, una bronchite e un infortunio alla gamba nel mezzo. Possibile? Per Elena Zanin sì. Lo ha fatto, andando oltre ogni sua aspettativa, a inizio dicembre, in una gara beast nel deserto, lungo 22 km e attraverso 34 ostacoli nella categoria age group (non professionisti), fascia 35-39 anni in una performance di 5 ore e 15 minuti.

AVVENTURE LIVE

Coperta con le ghette per evitare la sabbia, bardata con cappello e occhiali, munita di zaino con carbogel e borraccia alle 10.30 sotto il cocente sole degli Emirates è cominciata l’avventura. Che è andata in onda dal vivo su Twitch, la nuova tv social di live streaming, compatibilmente con il segnale - non proprio eccellente - in mezzo alle dune. A riempire i vuoti dell’etere un gruppo di 11 amici e sostenitori che hanno commentato la gara “in stile Gialappa’s”.

TRIPLICE FRONTE

Non ci si improvvisa racer. Elena ha un misterioso allenatore ed è stata anche seguita in passato da una nutrizionista per prevedere al meglio tutto quello che il fisico può fare in gara. «I miei allenamenti sono ad alti carichi e intensità per ottimizzare il tempo che ho a disposizione - afferma Elena - Mi piace avere le giornate ricche di appuntamenti, sento di vivere appieno, anche se ogni tanto mi prendo pure il tempo per lo “svacco”». Davanti a lei sono arrivate al traguardo 5 ragazze, con un distacco di mezz’ora e tutte con stili di vita decisamente diversi. «Una era un’atleta d’élite, una professionista americana che il giorno prima non aveva performato come voleva - spiega l’atleta -. Io rispetto alle altre mi sono allenata un terzo in termini di tempo». Mamma di due bimbi e imprenditrice, Elena ha da sempre voluto misurarsi con un mondiale Spartan per confrontarsi con «le persone più forti al mondo» nella specialità. Si era già classificata nel 2018 e aveva rinunciato alla gara perché stava aprendo la sua scuola di lingue (la Ez Language Trainer di via Vittorio Veneto, a Belluno).

L’APPROCCIO MENTALE

Riconquistare la qualificazione non è stato facile. Vuol dire o «arrivare tra i primi 10 nelle 3 gare (erano 5 pre-Covid) che si disputano a livello nazionale o entrare nei primi 10 nella super di Misano, di 11 km e 25 ostacoli - chiosa Elena - . Ho scelto quest’ultima soluzione perché altrimenti l’ultima prova sarebbe stata a meno di due settimane dal mondiale». Obiettivo centrato il 17 settembre e via verso gli Emirati Arabi. Se tutto è possibile è perché parte dalla testa: «Anche da un ostacolo mancato puoi imparare qualcosa» sottolinea Zanin. «Mi è capitato di affrontare un bender a Misano e gelarmi, dover fare tutti i burpee di penalità e, invece, superare lo stesso ostacolo senza problemi ad Abu Dhabi». Quello che accade in gara, poi ha parallelismi nella vita. «Quando uno studente non mi conferma un corso mi chiedo: cosa posso imparare?». È cambiata la mentalità rispetto al passato, grazie allo sport. «Se sono andata al mondiale è per scoprire qualcosa in più di me, avere a che fare con persone diverse ti fa capire più di te e di loro». Per questo Elena ha coinvolto anche alcuni collaboratori della scuola di lingue che si alleneranno per la Spartan open (non competitiva) in calendario ad Alleghe il 25 giugno. Ma prima per lei, invece, un nuovo obiettivo: la Strong Viking Obstacle Run, ad aprile, in Belgio.

L’APPELLO

Di recente si è parlato di nuovi percorsi per gli sportivi in città. A Belluno Zanin ricorda che mancano campi Obs (Obstacle course race) ovvero zone predisposte all’allenamento dei vari ostacoli che si possono incontrare in una Spartan. Per esempio i multiring di sospensione, in pratica gli anelli sospesi o gli z-wall, cioè muri da superare in traslazione o gli stessi bender, una serie di barre da scavalcare appendendosi come scimmie. Un peccato, perché «senza la pratica - conclude Elena - ci si trova a essere meno scattanti nell’affrontare quelle specialità».