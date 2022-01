Elena Dolmen vince in Coppa Europa: è regina della discesa di St Anton

Elena Dolmen si toglie a St. Anton la più bella soddisfazione della carriera. La 24enne cadorina, infatti, non solo per la prima volta sale sul podio di Coppa Europa, ma conquista anche il successo. Un grande risultato quello ottenuto nella discesa disputata sulle nevi austriache (tra l'altro all'estero non aveva mai vinto in assoluto), perché apre prospettive molto interessanti.



L'OBIETTIVO FINALE

Ieri dicevamo che un risultato di rilievo poteva essere importante in funzione di una chiamata per la tappa di Coppa del Mondo post olimpica in programma a fine febbraio a Crans Montana (Svizzera); ora aggiungiamo che l'alpina di Auronzo la convocazione se l'è meritata tutta. «Non vedo perché no», sostiene Dolmen, che per due volte è stata fermata a un passo dall'esordio nel massimo circuito, prima nel 2019 a Garmisch (gara dichiarata conclusa quando doveva ancora partire), poi l'anno scorso in Val di Fassa (infortunio alla mano nell'ultima prova cronometrata).



UNA LUNGA ATTESA

Elena ieri è scesa con il pettorale 2 e quindi ha dovuto attendere a lungo prima di gioire: «Già, ero molto ansiosa - conferma -. Al traguardo avevo un vantaggio di 120 sulla ragazza partita prima di me, perciò immaginavo di aver fatto una buona prova. In generale ho sciato bene, meglio di mercoledì, quando le linee non erano state perfette». Il risultato è stato costruito soprattutto nella parte centrale della pista che ospita gare di Coppa del Mondo, anche se accorciata nella parte finale per mancanza di neve, come dimostra il tempo di percorrenza (1'06). Qui Dolmen ha stampato il miglior tempo con margine, mentre nella classifica finale ha preceduto di 12 centesimi Magdalena Egger e di 13 l'altra austriaca Lena Wechner. «La pista mi piace, essendo tecnica, con tante curve - racconta l'esponente del Centro sportivo Esercito, che in prova si era piazzata sempre nelle 10 e in gara 1, mercoledì, aveva ottenuto il sesto posto -. E poi mi sento in forma, probabilmente è il momento migliore della carriera. Sono sempre stata consapevole delle mie qualità, ma nello sci ci sono tante variabili e non tutte siamo uguali, nel senso che c'è chi ha bisogno di più tempo per emergere».



TRE ANNI DI DIGIUNO...

Sono trascorsi tre anni dall'ultimo successo azzurro in Coppa Europa: era dal 19 gennaio 2019 infatti che una sciatrice italiana non vinceva una discesa continentale. Merito di Nadia Delago (ora stabilmente in Coppa del Mondo con la sorella Nicol), regina a Passo San Pellegrino, tra Agordino e Val di Fassa.



...TRE ANNI NON FACILI

Dolmen non fa parte della squadra nazionale, un problema non da poco: «Arrivo da tre anni non facili, perché non essere inserita nel gruppo azzurro rende tutto più complicato - spiega -. Per esempio devo prepararmi da sola gli sci, non essendoci uno skiman dedicato».



METEO IMPIETOSO

Oggi la sua indimenticabile settimana di St. Anton si chiude con il supergigante: «Partirò con un pettorale alto, il 32; inoltre sono annunciati neve e vento e io fatico quando non c'è tanta visibilità. In ogni caso proverò a fare bene».



SUPER FRANZONI, 29° BUZZI

A proposito di superG di Coppa Europa, quello maschile di Saalbach (sempre in Austria), è stato vinto dall'ex Ski college Veneto Giovanni Franzoni, con Emanuele Buzzi 29° a 160 e Federico Scussel 53° a 4'06.