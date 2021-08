COLLE SANTA LUCIA - Nel settore edile i prezzi delle materie prime sono schizzati alle stelle: legno e ferro costano come oro. Ma un problema è anche la difficoltà di recupero del materiale: non è infatti raro che le consegne ritardino di varie settimane se non addirittura mesi. Con l’inevitabile rallentamento delle consegne delle opere e il malumore dei clienti.

«Una situazione tutt’altro che rosea - spiegano i titolari di Dolomiti Case...

