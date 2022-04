Due ragazze si perdono nel bosco del Cansiglio, interviene il Soccorso alpino

TAMBRE - Poco prima delle 16 il Soccorso alpino dell'Alpago è stato allertato per due escursioniste che avevano perso l'orientamento nella zona della Val Menera. Partite a mezzogiorno da Malga Filippon, in Cansiglio le due amiche, di 23 e 24 anni, di Mirano, si erano inoltrate nel bosco iniziando a percorrere le numerose stradine interne finché non avevano più saputo capire dove si trovavano. In contatto telefonico con una squadra, risaliti al punto in cui erano arrivate, lungo il sentiero B, che è una strada asfaltata sotto Casera Candaglia, i soccorritori le hanno raggiunte in auto. Dato che il luogo è in territorio friulano, è stato in ogni caso avvertito il Soccorso alpino di Pordenone. Le due amiche sono state quindi riaccompagnate alla loro macchina.