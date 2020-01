Blitz antidroga in Calabria, il clan di spacciatori attivi anche a Cortina

Sequestrata droga per 13 milioni di dosi e sottratti proventi per 100 milioni di euro alla criminalità. Raffica di arresti dei carabinieri nella piana di Gioia Tauro. Il giro arrivava fino alle Dolomiti e a Cortina.



Dalle prime ore di questa mattina, 23 gennaio, nella provincia di Reggio Calabria ed in altre del territorio nazionale è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare nei confronti numerose persone accusate a vario titolo di coltivazione, detenzione, acquisto e cessione di sostanza stupefacente, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi da guerra e comuni da sparo e ricettazione.



L'organizzazione, che aveva base nel territorio della piana di Gioia Tauro, aveva strutturato in maniera intensiva e industriale la produzione di marijuana. Quasi 13 milioni di dosi coltivate nei campi dell'area di Gioia Tauro (RC) e Taurianova (RC), trasferite e commercializzate in alcune selezionate piazze di spaccio come Cortina d'Ampezzo (Bl). È di oltre 100 milioni di euro il valore stimato dei profitti che i Carabinieri di Reggio Calabria in soli 9 mesi di indagini, hanno sottratto alla criminalità reggina.



GLI ARRESTATI

I destinatari delle misure cautelari in carcere sono: Domenico Ascone, taurianovese, 40 anni; Francesco Cimato, di Rosarno, 46; Adam Frunza, romeno, 47; Giuseppe Germano, taurianovese,38; Gabriele Giardino, rizziconese di 24 anni; Diego e Rocco Giovinazzo di 45 e 37 anni, rizziconesi; Francesco e Giuseppe Graziano, taurianovesi di 41 e 35 anni; Domenico Nava, taurianovese, anni 45; Antonino Romeo, taurianovese, 46; Francesco e Giuseppe Secolo, rizziconesi, 34 e 64; Pasquale Tropeano, rizziconese, 53; Mihai Tudor, romeno di 36; mentre è stata sottoposta all'obbligo di firma Annamaria Mazzotta, rosarnese di 38 anni. Ultimo aggiornamento: 12:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA