di Olivia Bonetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un’organizzazione dedita a rifornire i consumatori bellunesi di tutte le età, con sostanze variegate che andavano a “ruba” in particolare in occasione dei rave party, quando i venditori di stupefacenti arrivavano con un camper, quasi un vero e proprio banco ambulante come al mercato. Non solo la semplice “maria”, ma la devastante ketamina (droga per cavalli), cocaina e hashish. La rete di spacciatori che agivano in città e provincia è stata smantellata dai carabinieri del Nucleo investigativo provinciale, che da mesi stavano lavorando sul caso. Intercettazioni telefoniche e ambientali hanno portato agli arresti eseguiti ieri: 7 ordinanze di custodia cautelare con diverse misure, dal carcere, ai domiciliari all’obbligo di dimora.