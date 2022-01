ALPAGO - Il problema de il traffico al drive in tamponi di Paludi, scatena la protesta dei sindaci che chiedono nuovi punti vaccinali. L’Ulss in serata decide di effettuare le prestazioni solo su prenotazione.

«Ci sono code interminabili per i tamponi e la viabilità è bloccata – hanno convenuto ieri i primi cittadini di Ponte nelle Alpi, Paolo Vendramini, e di Alpago, Alberto Peterle – per questo servirebbero nuovi drive-in». E all’orizzonte sono comparse già due ipotesi. I due sindaci hanno prima condiviso l’analisi sostenendo all’unisono che, vista la situazione attuale, «è prioritario ampliare il numero di drive-in per i tamponi sul territorio». In seconda battuta, dopo un confronto avvenuto in mattinata, si sono trovati d’accordo anche nel prospettare una possibile soluzione ed un’identica conclusione: «In questo periodo, centinaia e centinaia di persone si rivolgono al Centro tamponi di Paludi che ormai non regge più il carico di richieste. E le conseguenze si espandono a macchia d’olio, visto che si creano code interminabili di automobili e la viabilità è sostanzialmente bloccata. Un traffico che ha assunto proporzioni e conseguenze che non possono essere ignorate dai due sindaci. Infatti, nelle ore di punta, l’incolonnamento arriva fino a Cadola, a molti chilometri dal centro di Paludi, con ripercussioni e disagi per tutti.

Nasce proprio da qui la richieste di Vendramini e Peterle di individuare ulteriori spazi per effettuare i test di verifica rispetto alla positività o meno al Covid-19. Spazi che in realtà già ci sarebbero - dicono i sindaci -. Lo stesso primo cittadino di Longarone, Roberto Padrin, si è detto pronto a concedere una parte del quartiere fieristico della struttura di Longarone Fiere, mentre nel recente passato a Ponte è già stata adottata, con successo, la soluzione del Pala Mares. Si tratta appunto di una proposta. E ieri le amministrazioni comunali hanno ribadito che intendono fare squadra insieme all’Ulss 1 Dolomiti: La nostra presa di posizione è condotta nel pieno rispetto di un sistema sanitario a cui non saremmo mai grati abbastanza per il lavoro che sta portando avanti» e concludono «rendendosi disponibili per arrivare a una soluzione in grado di risolvere, o comunque attutire, i disagi del momento».

«L’attuale impegnativa fase epidemica sta determinando un enorme accesso ai 4 covid point aziendali - ha detto l’Ulss in serata -, con impatto sulla viabilità di contorno». Per «garantire un accesso ordinato delle persone da lunedì 10 gennaio 2022 per eseguire un tampone diagnostico (molecolare o antigenico) prescritto con impegnativa dal medico curante è necessaria la prenotazione online».