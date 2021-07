Dramma a Sedico, Davide muore nel sonno a 18 anni. Trovato dalla mamma

SEDICO - Si è spento a 18 anni Davide Bristot. A fare la drammatica scoperta la mamma Barbara. Iscritto all'istituto Segato aveva giocato con la Spes Volley. Fratello dell'azzurrino Alessandro, impegnato in questi giorni con la nazionale di pallavolo.

Alla famiglia in queste ore è arrivato il messaggio di cordoglio della federazione italiana volley: «Il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi, l'intero Consiglio Federale e tutta la pallavolo italiana si stringono attorno alla famiglia Bristot e ad Alessandro per la prematura scomparsa di suo fratello Davide. Alessandro Bristot, impegnato in questi giorni con la nazionale U17 agli Europei di categoria in Albania, ha fatto ritorno in Italia in queste ore. Nel pomeriggio gli azzurrini prima della gara con l'Austria, in programma alle 17.30, porteranno in campo la maglia di Alessandro e giocheranno con il lutto al braccio».