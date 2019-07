Granfondo di Feltre: ancora doping

di Eleonora Scarton

Non c’è pace per la Sportful Dolomiti Race. L’edizione 2019 avrebbe dovuto infatti essere quella più bella, perché era la venticinquesima, quella che ha seguito la storica tappa feltrina del Giro d’Italia (disegnata proprio sul percorso della Granfondo), quella in cui si è sfiorato il record di iscrizioni. Un’edizione che invece si sta rivelando sempre più oscura. Una settimana fa la notizia che il primo classificato, Enrico Zen, è risultato positivo ai controlli antidoping effettuati a fine gara; una positività frutto di un’infiltrazione al ginocchio fatta qualche giorno prima della Granfondo di Feltre, con il Kenacort. Ieri invece è arrivata la squalifica del compagno di squadra Tovar, piazzatosi secondo (e determinante nella fuga di Zen nel momento in cui lo storico rivale Cecchini si è staccato), il quale non avrebbe avuto tutte le carte in regola per partecipare.