Belluno. Ragazza di 19 anni trovata morta in strada vicino al ristorante Al Moretto. Era in una pozza di sangue Video

BELLUNO - Orrore in centro città questa mattina, domenica 22 gennaio, verso le 8: vicino al ristorante Al Moretto è stata trovata una ragazza di 19 anni morta, il corpo era in una pozza di sangue. Non si hanno ancora le generalità della giovane morta, come non si conoscono i dettagli del ritrovamento. La ragazza abitava con il padre, a quanto sembra non presente al momento della tragedia. La vittima, classe 2004, è originaria del Comelico . Sul posto sono presenti le forze di polizia.

Le indagini sono a 360 gradi, nessuna pista può ancora essere esclusa, per quanto gli inquirenti propendano per un gesto volontario. Da una primissima ricostruzione la donna sarebbe caduta dal terzo piano di casa, dopo essere uscita sul terrazzo per fumare.

