ARSIÈ - È unlungo 6 anni quello di Katia Mores innell’indifferenza totale delle autorità italiane e indiane. La donna, originaria di(Belluno), residente a, che oggi avrebbe 57 anni,nel febbraio del 2013. La polizia del posto non l’ha mai cercata, pensando a una scomparsa volontaria. Solo ora, a distanza di 6 anni, si indaga sul caso: gli agenti indiani di Puttaparthi, il villaggio dell’India famoso per il guru Sai Baba, dove Katia avrebbe alloggiato prima di volatilizzarsi, stanno raccogliendo varie testimonianze. Nei giorni scorsi il colloquio con l’, che venne assoldato all’epoca da famigliari a amici disperati per l’immobilismo delle autorità. Ravi Djkumar Singh, il detective che si attivò subito dopo la scomparsa di Katia, ha fornito contatti e nomi alla polizia indiana: da lì bisognerà partire per far luce su questa vicenda, che, secondo tutte le persone vicine alla donna, non potrà che avere un finale tragico. «Lo volete capire che si tratta di?», ha