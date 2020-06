Esce di casa in pantofole e scompare: 58enne ritrovata in un parco

BELLUNO - È stata trovata ieri sera, sabato 20 giugno, poco dopo le 22 la donna di Belluno di cui non si avevano notizie da ieri mattina. La donna si era allontanata da casa in pantofole e aveva fatto perdere le sue tracce. Le ricerche iniziate ieri sera poco dopo le 20 hanno dato subito esito positivo con il ritrovamento della donna, da parte dei vigili del fuoco intorno alle 22, in una zona verde della città. La 58 enne è stata affidata alle cure dei sanitari. © RIPRODUZIONE RISERVATA