di Olivia Bonetti e Marco Corazza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VAL DI ZOLDO -così, forse, quando ieri mattina i compagni di comitiva non l’hanno vista scendere per l’escursione non ci hanno fatto caso.. Ma la donna, una. La terribile scoperta ieri, nel primo pomeriggio, quando è stata aperta la porta della sua stanza nell’hotel Valgranda di Pecol. Sul posto la guardia medica della Val di Zoldo, che ha accertato il decesso, e i carabinieri. Erano circa le 13 di ieri. I militari della stazione di Forno di Zoldo hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso per escludere eventuali responsabilità di terzi. Gli elementi raccolti farebbero propendere per una morte per cause naturali. Per questo, in contatto con il magistrato di turno, hanno dato il via libera alla rimozione della salma, che è stata trasportata nella cella mortuaria di Forno.